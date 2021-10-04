У Луцьку нацгвардійці здають кров для своїх побратимів





Про це розповіла Юлія Ковпак.



Донорами стали 23 нацгвардійці.



Зі слів речниці, кров військовослужбовцям, які нині перебувають на лікуванні та потребують переливання.



"Сьогодні вже дев’ятий раз, як я здаю кров. Раніше просили стати донором друзі, здавав онкохворим дітям. Зараз долучаюсь до здачі для військовослужбовців. Поки є можливість, здаємо. Бо розумію, що завтра і мені може знадобитися чиясь допомога", – каже гвардієць Олексій з Луцька.



В Нацгвардії також зазначили, що станція переливання крові працює щодня та нині потребує донорів рідкісних груп крові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині військовослужбовці Нацгвардії за день здали понад десять літрів крові для поранених побратимів.Про це розповіла Суспільному речниця військової частини 1141 Національної гвардії УкраїниДонорами стали 23 нацгвардійці.Зі слів речниці, кров військовослужбовцям, які нині перебувають на лікуванні та потребують переливання."Сьогодні вже дев’ятий раз, як я здаю кров. Раніше просили стати донором друзі, здавав онкохворим дітям. Зараз долучаюсь до здачі для військовослужбовців. Поки є можливість, здаємо. Бо розумію, що завтра і мені може знадобитися чиясь допомога", – каже гвардієць Олексій з Луцька.В Нацгвардії також зазначили, що станція переливання крові працює щодня та нині потребує донорів рідкісних груп крові.

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