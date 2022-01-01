На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Днями у місті Ковель трапилася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Попередньо водій автомобіля Audi не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.
Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.
На винуватця склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Попередньо водій автомобіля Audi не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.
Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.
На винуватця склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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