На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО

На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО
Днями у місті Ковель трапилася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Попередньо водій автомобіля Audi не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.

Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.

На винуватця склали протокол за ст. 124 КУпАП.
На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО


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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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