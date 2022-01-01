На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Попередньо водій автомобіля Audi не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.



Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.



На винуватця склали протокол за ст. 124 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у місті Ковель трапилася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Попередньо водій автомобіля Audi не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.На винуватця склали протокол за ст. 124 КУпАП.

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