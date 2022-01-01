Зв’язані руки та прострілені коліна: біля Бучі знайшли ще одну братську могилу





Про це повідомляює



У них зв’язані руки та прострілені коліна. Криміналісти й інші фахівці ексгумували тіла та працюють над ідентифікацією загиблих.



"Сімох беззбройних людей російські військові катували, а потім стратили пострілами в голову", - заявив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На колишніх позиціях окупантів поблизу села Мироцьке, Бучанського району українські правоохоронці 13 червня, виявили ще одне місце масового захоронення цивільних.Про це повідомляює "Радіо Свобода". У них зв’язані руки та прострілені коліна. Криміналісти й інші фахівці ексгумували тіла та працюють над ідентифікацією загиблих."Сімох беззбройних людей російські військові катували, а потім стратили пострілами в голову", - заявивначальник Головного управління Національної поліції в Київській області.

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