Зв’язані руки та прострілені коліна: біля Бучі знайшли ще одну братську могилу

Зв’язані руки та прострілені коліна: біля Бучі знайшли ще одну братську могилу
На колишніх позиціях окупантів поблизу села Мироцьке, Бучанського району українські правоохоронці 13 червня, виявили ще одне місце масового захоронення цивільних.

Про це повідомляює "Радіо Свобода".

У них зв’язані руки та прострілені коліна. Криміналісти й інші фахівці ексгумували тіла та працюють над ідентифікацією загиблих.

"Сімох беззбройних людей російські військові катували, а потім стратили пострілами в голову", - заявив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.


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Теги: Буча, братська могила
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