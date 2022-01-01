Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами

Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами
За добу росіяни зруйнували та пошкодили 60 будівель у 8 населених пунктах Донецької області. Окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівку Першу, Нетайлове, Курахівку, Нью-Йорк.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Так, росіяни били крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками. Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" з магнієвими запалювальними елементами. А вночі постраждало Добропілля. Окупанти випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності.

Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів - 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.
Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами
Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами
Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами
Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами

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Теги: Авдіївка, Донеччина, снаряди, обстріли
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