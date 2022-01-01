Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі»
Сьогодні, 12:00
У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції України.
Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції України.
Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Коментарі 1
А чому така тиша з приводу тих кого евакуювали?!
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