Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі»

Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі»
У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції України.

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Теги: загбилі захисники, Азовсталь, обмін
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Коментарі 1
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А чому така тиша з приводу тих кого евакуювали?!
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