На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО, – розвідка
Сьогодні, 12:10
Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”.
Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.
Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”.
Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.
Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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