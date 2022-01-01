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На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО, – розвідка

На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО, – розвідка
Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”.

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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