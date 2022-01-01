На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО, – розвідка





Про це



Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”.



Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.



Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

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