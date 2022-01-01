Суд заборонив в Україні партію Мураєва

Євгена Мураєва.



Про це повідомляють на



"14 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону політичної партії "Наші", - йдеться в повідомленні.



Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий апеляційний суд Львова у вівторок, 14 червня, заборонив партію "Наші" колишнього нардепаПро це повідомляють на сторінці суду в Facebook."14 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону політичної партії "Наші", - йдеться в повідомленні.Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

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