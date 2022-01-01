Суд заборонив в Україні партію Мураєва

Суд заборонив в Україні партію Мураєва
Восьмий апеляційний суд Львова у вівторок, 14 червня, заборонив партію "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Про це повідомляють на сторінці суду в Facebook.

"14 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону політичної партії "Наші", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

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Теги: суд, партія, Мураєв, наші, заборонив
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