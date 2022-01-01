ЗСУ ще більше просунулися у бік Херсона, — голова ОВА

ЗСУ ще більше просунулися у бік Херсона, — голова ОВА
Українські військові мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях і ще більше просунулися у бік Херсона.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише ТСН.

"Збройні сили України просунулися ще на п'ять кілометрів від Таврійського. Ми наближаємося до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсона, де якраз перебувають орки. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою", — зазначив він.

Хлань наголосив, що ЗСУ мають тактичні перемоги, які обов'язково мають перерости в контрнаступ. "Хоч би як намагалися орки відбити і повернути втрачені позиції - у них нічого не виходить, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто ми поступово маємо перевагу", — додав він.

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Теги: Херсонщина, ЗСУ
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