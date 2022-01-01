На Львівщині та Тернопільщині – вибухи: що відомо





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.



"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - написав Козицький.



"Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - повідомив Труш.



О 14:05 він додав, що спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській та Тернопільській області 14 червня під час повітряної тривоги повідомили про звуки вибухів.Про це повідомив голова Львівської ОВАта голова Тернопільської ОВА"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - написав Козицький."Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - повідомив Труш.О 14:05 він додав, що спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію