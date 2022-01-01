На Львівщині та Тернопільщині – вибухи: що відомо

На Львівщині та Тернопільщині – вибухи: що відомо
У Львівській та Тернопільській області 14 червня під час повітряної тривоги повідомили про звуки вибухів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - написав Козицький.

"Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - повідомив Труш.

О 14:05 він додав, що спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

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Теги: Львівщина, Тернопільщина, вибухи
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