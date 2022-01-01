На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина





Про це Максим Козицький.



За його словами, уламки ракети впали на цегельню.



Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.



Запускали ракету з південно-східного напрямку, каже Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили ППО збили над Золочевом російську ракету сьогодні, 14 червня.Про це розповів голова Львівської ОВАЗа його словами, уламки ракети впали на цегельню.Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.Запускали ракету з південно-східного напрямку, каже Козицький.

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