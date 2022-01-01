На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 14:33
Українські сили ППО збили над Золочевом російську ракету сьогодні, 14 червня.
Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, уламки ракети впали на цегельню.
Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.
Запускали ракету з південно-східного напрямку, каже Козицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, уламки ракети впали на цегельню.
Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.
Запускали ракету з південно-східного напрямку, каже Козицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А відповіфсти по території раші нема чим ,наше бидло від влади все розпродало .
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 14:33
«Одного пристрелити показово», – дружина окупанта порадила, як навести лад у підрозділі
Сьогодні, 14:10
На Львівщині та Тернопільщині – вибухи: що відомо
Сьогодні, 13:57
Медіа