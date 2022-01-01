На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина

На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина
Українські сили ППО збили над Золочевом російську ракету сьогодні, 14 червня.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, уламки ракети впали на цегельню.

Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.

Запускали ракету з південно-східного напрямку, каже Козицький.

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Теги: Золочів, Росія, ракета, окупанти, ППО
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Коментарі 1
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А відповіфсти по території раші нема чим ,наше бидло від влади все розпродало .
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