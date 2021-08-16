На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень





Про це повідомляє патрульна поліція Волині.



Керманичем виявився 31-річний ковельчанин, який з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонував працівникам поліції надання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень.



Водій був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність, однак на попередження працівників поліції не реагував та продовжував пропонувати грошові кошти.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 червня. на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поліцейські зупинили автомобіль за порушення вимог п. 12.4 ПДР України (перевищення встановлених обмежень швидкості руху у населених пунктах).Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Керманичем виявився 31-річний ковельчанин, який з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонував працівникам поліції надання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень.Водій був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність, однак на попередження працівників поліції не реагував та продовжував пропонувати грошові кошти.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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