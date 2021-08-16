На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень

На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Вчора, 14 червня. на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поліцейські зупинили автомобіль за порушення вимог п. 12.4 ПДР України (перевищення встановлених обмежень швидкості руху у населених пунктах).

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Керманичем виявився 31-річний ковельчанин, який з метою уникнення адміністративної відповідальності, пропонував працівникам поліції надання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень.

Водій був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність, однак на попередження працівників поліції не реагував та продовжував пропонувати грошові кошти.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, водій, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Сьогодні, 15:53
Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 15:07
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами
16 серпень, 2021, 11:47
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
28 травень, 2021, 19:32
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
06 грудень, 2018, 08:43
41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі 41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі
Сьогодні, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Сьогодні, 16:06
 0
Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Сьогодні, 15:53
 0
Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
 0
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 15:07
 0
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8