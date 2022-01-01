Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
25-річна уродженка села Залісочне Луцького району постане перед судом за умисне вбивство.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства 25-річною уродженкою села Залісоче Луцького району.
Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор'янівка під час конфлікту завдала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання.
Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.
Проте невдовзі її затримали правоохоронці.
Подальшу долю обвинуваченої вирішуватиме суд.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства 25-річною уродженкою села Залісоче Луцького району.
Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор'янівка під час конфлікту завдала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання.
Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.
Проте невдовзі її затримали правоохоронці.
Подальшу долю обвинуваченої вирішуватиме суд.
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