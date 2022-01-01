ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки







Про це передає



Зазначається, що санкції ЄС були узгоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.



Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.



У «Сбербанку» заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT «не змінює ситуації» з міжнародними розрахунками.



У свою чергу, у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині росії будуть йти «в штатному режимі», однак при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.



Россільгоспбанк заявив, що в російській банківській системі створено «необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи».



У квітні ЄС вже відключив від SWIFT Радкомбанк, Новікомбанк, VTB, банк «Открытие».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти росії за агресію проти України.Про це передає Укрінформ , про це повідомляє телеграм-канал «Російської служби Бі-бі-сі».Зазначається, що санкції ЄС були узгоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.У «Сбербанку» заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT «не змінює ситуації» з міжнародними розрахунками.У свою чергу, у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині росії будуть йти «в штатному режимі», однак при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.Россільгоспбанк заявив, що в російській банківській системі створено «необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи».У квітні ЄС вже відключив від SWIFT Радкомбанк, Новікомбанк, VTB, банк «Открытие».

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