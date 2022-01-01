ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки

ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти росії за агресію проти України.


Про це передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал «Російської служби Бі-бі-сі».

Зазначається, що санкції ЄС були узгоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

У «Сбербанку» заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT «не змінює ситуації» з міжнародними розрахунками.

У свою чергу, у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині росії будуть йти «в штатному режимі», однак при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

Россільгоспбанк заявив, що в російській банківській системі створено «необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи».

У квітні ЄС вже відключив від SWIFT Радкомбанк, Новікомбанк, VTB, банк «Открытие».

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Теги: SWIFT, ЄС, банки
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