Росія придумала нову схему заманювання чоловіків на війну, – СБУ





Про це



Рекрутингові компанії РФ зараз масово шукають «добровольців» для армії. Не вимагають ані фізичної підготовки, ані воєнного фаху. Зате пропонують непогані зарплати на «відновленні» окупованих територій на сході України – розбирати руїни будівель, які знищила російська армія, чи вантажити гуманітарну допомогу.



Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості «різноробочого».



Але, за його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити «гарматним м’ясом» у складі незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР» або бути розстріляними за відмову.



Зокрема, цей уродженець удмуртії підписав контракт із зс рф на 2 місяці через фінансові труднощі.



На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 «колегами» його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування так званої «ЛНР».

Як зізнається полонений, решта «добровольців» відмовилися: «В первый же день, как мы сюда приехали, нас отказалось 82 человека, потом на следующий день сколько – не знаю. Очень много отказников».

У тих, хто виконав наказ, усе склалося не найкращим чином: «С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение».



Зрештою, кудись повтікали навіть російські командири: «Нае#ывает наших пацанов командование. Задачи не поставили, все куда-то делись… Непонятно, кто куда, попрятались. У нас вообще оставался один взводный. В пунктах сборов было много начальства, а когда сюда подъехали, остался один взводный».



Наразі з цим полоненим продовжують працювати слідчі та контррозвідники СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія придумала нову схему постачання гарматного м’яса на передову: наймають чоловіків на «гуманітарну» роботу.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Рекрутингові компанії РФ зараз масово шукають «добровольців» для армії. Не вимагають ані фізичної підготовки, ані воєнного фаху. Зате пропонують непогані зарплати на «відновленні» окупованих територій на сході України – розбирати руїни будівель, які знищила російська армія, чи вантажити гуманітарну допомогу.Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості «різноробочого».Але, за його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити «гарматним м’ясом» у складі незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР» або бути розстріляними за відмову.Зокрема, цей уродженець удмуртії підписав контракт із зс рф на 2 місяці через фінансові труднощі.На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 «колегами» його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування так званої «ЛНР».Як зізнається полонений, решта «добровольців» відмовилися: «В первый же день, как мы сюда приехали, нас отказалось 82 человека, потом на следующий день сколько – не знаю. Очень много отказников».У тих, хто виконав наказ, усе склалося не найкращим чином: «С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение».Зрештою, кудись повтікали навіть російські командири: «Нае#ывает наших пацанов командование. Задачи не поставили, все куда-то делись… Непонятно, кто куда, попрятались. У нас вообще оставался один взводный. В пунктах сборов было много начальства, а когда сюда подъехали, остался один взводный».Наразі з цим полоненим продовжують працювати слідчі та контррозвідники СБУ.

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