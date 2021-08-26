На Волині зафіксували два випадки ботулізму

На Волині зафіксували два випадки ботулізму
На Волині зафіксували два випадки ботулізму. Обоє потерпілих проживають у Луцькому районі, в обох перебіг захворювання – середньої важкості.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Один із чоловіків – 1992 року народження. Захворювання на ботулізм пов’язує із вживанням м’ясної консерви домашнього приготування.

Інший випадок ботулізму зафіксований у хлопця 2003 року народження. У нього спочатку з’явилися такі симптоми, як слабість і пронос, потім додалися блювота, двоїння в очах, біль у м’язах. Бригада екстреної допомоги доправила його в Маневицьку багатопрофільну лікарню, де був поставлений діагноз «ботулізм». Хворого одразу відправили в реанімаційне відділення Волинської обласної інфекційної лікарні. Епідрозслідування цього випадку триває.

Додають також, що на Волині щороку реєструють випадки захворювання на ботулізм. Торік їх було 9, занедужали всі дорослі, летальних наслідків не було. Захворювання пов’язані із вживанням м’ясних консервів домашнього приготування; лише в одному випадку потерпіла вказала, що вживала продукцію промислового виробництва (солений оселедець).

Довідково:

Ботулізм — це харчова інтоксикація, зумовлена споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів та грибів. Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігалися неналежним чином.

Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м’яса (ковбаси, шинки тощо). Це можуть бути продукти і домашнього приготування, і вироблені у промислових умовах.

Щоби вберегтися від ботулізму:

1. Не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ризик ботулізму. Це:
- банки зі здутими кришками;
- банки, з яких щось витікає;
- нещільно закриті банки;
- банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.

2. Не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, котрі зберігалися більше року.

3. Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках.

4. Уникайте споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби.

5. Не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їхній якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.

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Теги: ботулізм, хвороба
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