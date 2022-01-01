Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський готовий зустрічатися і вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним, якщо буде обговорюватися завершення війни і вихід окупантів з української території.



Про це повідомляє



За його словами, у нього немає великого бажання зустрічатися з російським президентом.



"Я багато разів говорив, що, на жаль, сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, які вирішує все за громадян Російської Федерації і за військових Російської Федерації. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так говорять, але щоб показати, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.



При цьому без України такі переговори неможливі, тому вони мають бути прямими.



"Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить - вийти з наших територій. У будь-який момент до такого формату особисто я готовий", - підкреслив президент.



Він також додав, що підтримка такого діалогу українцями щодня знижується, тому що Росія вбивала їх, брехала і окупувала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниготовий зустрічатися і вести переговори з російським президентом, якщо буде обговорюватися завершення війни і вихід окупантів з української території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для датських ЗМІ.За його словами, у нього немає великого бажання зустрічатися з російським президентом."Я багато разів говорив, що, на жаль, сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, які вирішує все за громадян Російської Федерації і за військових Російської Федерації. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так говорять, але щоб показати, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.При цьому без України такі переговори неможливі, тому вони мають бути прямими."Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить - вийти з наших територій. У будь-який момент до такого формату особисто я готовий", - підкреслив президент.Він також додав, що підтримка такого діалогу українцями щодня знижується, тому що Росія вбивала їх, брехала і окупувала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію