На «Ягодині» – кілометрові черги з фур. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Павло тиждень тому повернув свою родину додому. Він – із Чернігова. Каже, їхнє житло дивом уціліло. Але довго побути з сім’єю не має часу. Чоловік працює далекобійником, тож потрібно в рейс. Проте українські реалії – на заваді швидкому поверненню додому.



«З паузами їдемо вже третю добу. Кілометрів із 10 проїхали, ще 15 до кордону. Дуже важко, дуже спекотно…» – розповідає Павло.



У черзі й фура, якою керує Ігор. Надворі – 30-градусна спека, і поруч – жодної краплини води й елементарних зручностей. Водій розповів, що в черзі вже більше як добу.



Черги з фур розтягнулися на 20 кілометрів, а часом і більше, і закінчуються за Любомлем. І війна теж є причиною їх виникнення. Тож імовірно, найближчим часом вони будуть лише зростати. І сервісна зона тут украй потрібна.



«Наразі черг із легкових автомобілів перед пунктами пропуску немає, однак є значна черга вантажівок, які слідують на виїзд із території України. Це пов’язано з тим, що основні вантажні потоки перемістилися на західний кордон у зв’язку з тим, що не працюють порти та пункти пропуску на інших ділянках кордону», – повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черги з фур на виїзд з України сягають до 20 кілометрів, а часом і більше. Це пов’язано з тим, що морські порти і пункти пропуску з Росією й Білоруссю не працюють. Тож усі автомобілі ринули на західний кордон.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. тиждень тому повернув свою родину додому. Він – із Чернігова. Каже, їхнє житло дивом уціліло. Але довго побути з сім’єю не має часу. Чоловік працює далекобійником, тож потрібно в рейс. Проте українські реалії – на заваді швидкому поверненню додому.«З паузами їдемо вже третю добу. Кілометрів із 10 проїхали, ще 15 до кордону. Дуже важко, дуже спекотно…» – розповідає Павло.У черзі й фура, якою керує. Надворі – 30-градусна спека, і поруч – жодної краплини води й елементарних зручностей. Водій розповів, що в черзі вже більше як добу.Черги з фур розтягнулися на 20 кілометрів, а часом і більше, і закінчуються за Любомлем. І війна теж є причиною їх виникнення. Тож імовірно, найближчим часом вони будуть лише зростати. І сервісна зона тут украй потрібна.«Наразі черг із легкових автомобілів перед пунктами пропуску немає, однак є значна черга вантажівок, які слідують на виїзд із території України. Це пов’язано з тим, що основні вантажні потоки перемістилися на західний кордон у зв’язку з тим, що не працюють порти та пункти пропуску на інших ділянках кордону», – повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

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