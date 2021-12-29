У Луцьку на Грушевського стався вибух в будинку

У багатоповерхівці на проспекті Президента Грушевського, 1 у Луцьку стався вибух.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у «Волиньгазі» та у секторі комунікацій поліції Волині.Начальник аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз»розповів, що виклик надійшов в 15:52 від рятувальників.Тож газовики виїхали на місце і провели обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання. Витоків газу, запевняє, не виявили, тому підтвердити інформацію про вибух газу не можуть, але до висновку поліції не можуть її й спростувати.У секторі комунікації поліції Волині розповіли, що слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 76-річний мешканець квартири відкрив газ та підпалив конфорку, але вогонь згас. Чоловік пішов до кімнати, а коли повернувся, то знову підпалив конфорку, від чого і стався вибух.Чоловікові надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.Вибухом пошкоджені вікна на кухні та на балконі.