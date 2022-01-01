Шестеро волинських спортсменів – призери чемпіонату Польщі з ММА





Про це Андрій Зінчук.



Змагання відбулися в місті Пулави. У них взяли участь волиняни від 17 до 23 років, зокрема Солтан Веліев, Іван та Юрій Пасичі, Андрій Місюк, Антон Артюх і Максим Чайковський.



Усі бійці у своїх вікових та вагових категоріях вибороли "золото".



Загалом у змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів. Україну представляли спортсмени з Волинської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Одеської областей. 11 спортсменів здобули "золоті" нагороди, п'ятеро – "срібні" нагороди та ще одна спортсменка отримала "бронзу", – йдеться на сайті національної Федерації змішаних єдиноборств ММА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро волинських спортсменів у складі збірної України посіли перші місця на чемпіонаті Польщі зі змішаних єдиноборств ММА.Про це Суспільному розповів тренер бійцівЗмагання відбулися в місті Пулави. У них взяли участь волиняни від 17 до 23 років, зокрематаУсі бійці у своїх вікових та вагових категоріях вибороли "золото".Загалом у змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів. Україну представляли спортсмени з Волинської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Одеської областей. 11 спортсменів здобули "золоті" нагороди, п'ятеро – "срібні" нагороди та ще одна спортсменка отримала "бронзу", – йдеться на сайті національної Федерації змішаних єдиноборств ММА.

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