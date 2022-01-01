Шестеро волинських спортсменів – призери чемпіонату Польщі з ММА
Сьогодні, 19:25
Шестеро волинських спортсменів у складі збірної України посіли перші місця на чемпіонаті Польщі зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це Суспільному розповів тренер бійців Андрій Зінчук.
Змагання відбулися в місті Пулави. У них взяли участь волиняни від 17 до 23 років, зокрема Солтан Веліев, Іван та Юрій Пасичі, Андрій Місюк, Антон Артюх і Максим Чайковський.
Усі бійці у своїх вікових та вагових категоріях вибороли "золото".
Загалом у змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів. Україну представляли спортсмени з Волинської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Одеської областей. 11 спортсменів здобули "золоті" нагороди, п'ятеро – "срібні" нагороди та ще одна спортсменка отримала "бронзу", – йдеться на сайті національної Федерації змішаних єдиноборств ММА.
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Про це Суспільному розповів тренер бійців Андрій Зінчук.
Змагання відбулися в місті Пулави. У них взяли участь волиняни від 17 до 23 років, зокрема Солтан Веліев, Іван та Юрій Пасичі, Андрій Місюк, Антон Артюх і Максим Чайковський.
Усі бійці у своїх вікових та вагових категоріях вибороли "золото".
Загалом у змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів. Україну представляли спортсмени з Волинської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Одеської областей. 11 спортсменів здобули "золоті" нагороди, п'ятеро – "срібні" нагороди та ще одна спортсменка отримала "бронзу", – йдеться на сайті національної Федерації змішаних єдиноборств ММА.
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