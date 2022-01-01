Погода на завтра, 15 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температура повітря становитиме 9-20 градусів за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температура повітря становитиме 9-20 градусів за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.
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