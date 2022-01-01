Прага більше не зможе приймати біженців з України





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Регіональний центр допомоги українським біженцям у Празі від середи, 15 червня, відправлятиме прибулих українців до інших регіонів Чехії, повідомив мер Праги Зденек Гржіб.



«Це відбуватиметься на підставі попереднього рішення кризового штабу столиці. Ми звертаємо увагу на проблему переповненості Праги від березня», – сказав мер.



З його слів, центр буде закритий на невизначений термін, оскільки в чеській столиці більше не можуть піклуватися більшою кількістю вимушених переселенців. Служба, яка спрямовуватиме українців в інші регіони, залишиться працювати.



«У Празі на тисячу місцевих жителів біженців у чотири рази більше, ніж в інших регіонах», – підкреслив мер.



Також у столиці бракує місць в школах чи дитсадках, куди матерям потрібно влаштувати своїх дітей, щоб отримати роботу.



Центр у празькому районі Височани наразі зареєстрував найбільшу кількість прибулих з України: від початку війни понад 90 тисяч осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер чеської столиці повідомив, що місто не зможе прийняти більшої кількості вимушених переселенців з України.Про це пише ТСН Регіональний центр допомоги українським біженцям у Празі від середи, 15 червня, відправлятиме прибулих українців до інших регіонів Чехії, повідомив мер Праги Зденек Гржіб.«Це відбуватиметься на підставі попереднього рішення кризового штабу столиці. Ми звертаємо увагу на проблему переповненості Праги від березня», – сказав мер.З його слів, центр буде закритий на невизначений термін, оскільки в чеській столиці більше не можуть піклуватися більшою кількістю вимушених переселенців. Служба, яка спрямовуватиме українців в інші регіони, залишиться працювати.«У Празі на тисячу місцевих жителів біженців у чотири рази більше, ніж в інших регіонах», – підкреслив мер.Також у столиці бракує місць в школах чи дитсадках, куди матерям потрібно влаштувати своїх дітей, щоб отримати роботу.Центр у празькому районі Височани наразі зареєстрував найбільшу кількість прибулих з України: від початку війни понад 90 тисяч осіб.

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