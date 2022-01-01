Волинські сапери розповіли, як розміновують звільнену Чернігівщину. ВІДЕО





Усього обстежили понад 70 гектарів території, – повідомляє



Начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС Волині Віталій Галаша розповів, що за період відрядження його група виявила та знешкодила понад 1 600 вибухонебезпечних предметів.



"Це починаючи від банальних набоїв і закінчуючи ракетами", – говорить фахівець.



Серед знайдених боєприпасів 10 % були придатні для подальшого використання, тож їх одразу передали українським військовим, – розповів Віталій Галаша. Говорить: основним завданням піротехніків було обстеження домогосподарств, доріг, систем комунікацій, потому – обстежували поля, адміністративні будівлі.



"Знаходили найбільше – це артилерія і мінометні міни. Також гранати, боєприпаси до стрілецької зброї, ручні гранати і все що до артилерії. Менше було боєприпасів до зенітно-ракетних комплексів. Дуже багато підірваних автомобілів з боєкомплектами, які порозліталися. Масштаб і кількість боєприпасів вражає", – зазначив піротехнік.



За день обстежували 15-20 домогосподарств, – каже начальник групи піротехнічних робіт. Додає: траплялися випадки, коли російські військові спеціально мінували домівки місцевих жителів.



"Лишали в шафках серед посуду, це такі як сервізи старенькі. Бувало, що просто на дверцятах чіпляли. Ти дверцята відчиняєш, воно випадає – детонує. Чув від колег з Києва, що залишали в іграшках. Ну, в мене такого Слава Богу не було", – каже сапер.



Вибухотехнік зазначив: один день бойових дій – це місяць роботи із розмінування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж майже двох місяців волинські піротехніки виконували завдання з розмінування Чернігівської області, де велися активні бойові дії.Усього обстежили понад 70 гектарів території, – повідомляє Суспільне. Начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС Волині Віталій Галаша розповів, що за період відрядження його група виявила та знешкодила понад 1 600 вибухонебезпечних предметів."Це починаючи від банальних набоїв і закінчуючи ракетами", – говорить фахівець.Серед знайдених боєприпасів 10 % були придатні для подальшого використання, тож їх одразу передали українським військовим, – розповів Віталій Галаша. Говорить: основним завданням піротехніків було обстеження домогосподарств, доріг, систем комунікацій, потому – обстежували поля, адміністративні будівлі."Знаходили найбільше – це артилерія і мінометні міни. Також гранати, боєприпаси до стрілецької зброї, ручні гранати і все що до артилерії. Менше було боєприпасів до зенітно-ракетних комплексів. Дуже багато підірваних автомобілів з боєкомплектами, які порозліталися. Масштаб і кількість боєприпасів вражає", – зазначив піротехнік.За день обстежували 15-20 домогосподарств, – каже начальник групи піротехнічних робіт. Додає: траплялися випадки, коли російські військові спеціально мінували домівки місцевих жителів."Лишали в шафках серед посуду, це такі як сервізи старенькі. Бувало, що просто на дверцятах чіпляли. Ти дверцята відчиняєш, воно випадає – детонує. Чув від колег з Києва, що залишали в іграшках. Ну, в мене такого Слава Богу не було", – каже сапер.Вибухотехнік зазначив: один день бойових дій – це місяць роботи із розмінування.

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