ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів росіян





Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.



Вибух пролунав в окупованій Новій Каховці.



"В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині військовослужбовці Збройних сил України склад боєприпасів російських окупантів.Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.Вибух пролунав в окупованій Новій Каховці."В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.

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