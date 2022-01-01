ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів росіян

ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів росіян
На Херсонщині військовослужбовці Збройних сил України склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Вибух пролунав в окупованій Новій Каховці.

"В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.

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Теги: Україна, Нова Каховка, війна, росія
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