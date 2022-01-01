ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:32
На Херсонщині військовослужбовці Збройних сил України склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Вибух пролунав в окупованій Новій Каховці.
"В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Вибух пролунав в окупованій Новій Каховці.
"В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:32
Прага більше не зможе приймати біженців з України
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 15 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Шестеро волинських спортсменів – призери чемпіонату Польщі з ММА
Сьогодні, 19:25
Медіа