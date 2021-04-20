Вилучені на «Ягодині» у працівників посольства понад 15 кілограмів золота митники передали державі

Вилучені на «Ягодині» у працівників посольства понад 15 кілограмів золота митники передали державі
Волинська митниця довела до логічного завершення справу про порушення митних правил і передала до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння понад 15 кілограмів золота, вилученого на митному посту «Ягодин».

Про це йдеться на сторінці установи.

Нагадаємо, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці 28 лютого 2021 року контррозвідники СБУ спільно із слідчими ДБР затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:

- 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
- майже 16 кг виробів із золота;
- тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.

Усе це намагалися вивезти у мікроавтобусі, що рухався смугою для громадян, які мають привілеї та імунітети, під виглядом дипломатичної пошти. Згодом експерти, дослідивши передане їм золото, оцінили його вартість у 20,5 млн грн.

Відповідно до рішення Любомльського районного суду, залишеного без змін у ході апеляційного оскарження, усі предмети правопорушення, загальною вартістю майже 27 млн грн, конфіскували у власність держави.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обох причетних до справи співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася.

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Теги: золото, Ягодин, митники
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