Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА



Сергій Гамалій.



"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.



Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня,

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Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, на Львівщині сили ППО також збили російську ракету : є постраждалі, серед них – дитина.

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