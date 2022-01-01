Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Сьогодні, 15:53
Українська ППО збила ворожу ракету у небі над Хмельниччиною.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, на Львівщині сили ППО також збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, на Львівщині сили ППО також збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вдарили ракетами по Одещині: ППО знищила два «Онікси»
Сьогодні, 10:16
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Сьогодні, 16:06
Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Сьогодні, 15:53
Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
Медіа