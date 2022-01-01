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Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА

Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Українська ППО збила ворожу ракету у небі над Хмельниччиною.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Гамалій закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, на Львівщині сили ППО також збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина.

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Теги: Росія, Україна, війна
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