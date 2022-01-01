На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов

На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
На війні із Росією загинув 30-річний лучанин Асматов Артем Андрійович .

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Він був призваний на військову службу по мобілізації 11 березня 2022 року до складу військової частини.

Солдат Асматов Артем Андрійович загинув 8 червня 2022 року в районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загинув, військовий, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 15:07
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
На Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 14:33
«Одного пристрелити показово», – дружина окупанта порадила, як навести лад у підрозділі
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович
08 червень, 15:57
Захищав Ірпінь, Бучу, Маріуполь: на війні загинув співробітник ГУР МО, родом із Волині Захищав Ірпінь, Бучу, Маріуполь: на війні загинув співробітник ГУР МО, родом із Волині
06 червень, 12:20
У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха
05 червень, 11:10
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
01 червень, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Сьогодні, 16:06
 0
Над Хмельниччиною збили російську ракету, – голова ОВА
Сьогодні, 15:53
 0
Судитимуть 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
 0
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
Сьогодні, 15:07
 0
На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8