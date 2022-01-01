На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов
Сьогодні, 14:39
На війні із Росією загинув 30-річний лучанин Асматов Артем Андрійович .
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Він був призваний на військову службу по мобілізації 11 березня 2022 року до складу військової частини.
Солдат Асматов Артем Андрійович загинув 8 червня 2022 року в районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Він був призваний на військову службу по мобілізації 11 березня 2022 року до складу військової частини.
Солдат Асматов Артем Андрійович загинув 8 червня 2022 року в районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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