На Донеччині загинув лучанин Артем Асматов

Асматов Артем Андрійович .



Про це Ігор Поліщук.



Він був призваний на військову службу по мобілізації 11 березня 2022 року до складу військової частини.



Солдат Асматов Артем Андрійович загинув 8 червня 2022 року в районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя!



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