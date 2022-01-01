21-річного волинянина, який мало не зарізав товариша, відправили за ґрати на понад 5 років

21-річного волинянина, який мало не зарізав товариша, відправили за ґрати на понад 5 років
Волинянин, який мало не зарізав знайомого, втрапив за ґрати на понад 5 років.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.

Доведено, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі під час сварки тричі вдарив товариша ножем.

На щастя, потерпілий вижив.

Його ж кривднику суд призначив покарання у виді пяти років та двох місяців позбавлення волі.


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Теги: суд, мало не зарізав, Ковель
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