21-річного волинянина, який мало не зарізав товариша, відправили за ґрати на понад 5 років





Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.



Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.



Доведено, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі



На щастя, потерпілий вижив.



Його ж кривднику суд призначив покарання у виді пяти років та двох місяців позбавлення волі.





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