21-річного волинянина, який мало не зарізав товариша, відправили за ґрати на понад 5 років
Сьогодні, 12:49
Волинянин, який мало не зарізав знайомого, втрапив за ґрати на понад 5 років.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.
Доведено, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі під час сварки тричі вдарив товариша ножем.
На щастя, потерпілий вижив.
Його ж кривднику суд призначив покарання у виді пяти років та двох місяців позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.
Доведено, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі під час сварки тричі вдарив товариша ножем.
На щастя, потерпілий вижив.
Його ж кривднику суд призначив покарання у виді пяти років та двох місяців позбавлення волі.
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