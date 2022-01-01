На Полтавщині камера зафіксувала, як російські військові пограбували супермаркет. ВІДЕО

На Полтавщині камера зафіксувала, як російські військові пограбували супермаркет. ВІДЕО
Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Полтавщині.

Про це розповідають в СБУ.

Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але «пам’ять» про них збереглася на відео.

Спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці.

«І поки керівництво РФ вигадує нісенітниці про «другу армію світу» та «аналогов нєт», усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів», - кажуть в СБУ.



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Теги: Полтавщина, росіяни, СБУ, пограбували супермаркет
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