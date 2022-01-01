Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти

Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти
Російські окупанти минулої доби продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Внаслідок чого загинула людина, а п'ятеро поранені, серед яких троє - діти.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. Також в області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.

"У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей - хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений", - пише Синєгубов.

Крім того, в Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м.

Він нагадує, наразі на території області тривають бойові дії.

"На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов'янськ. Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. Віримо у ЗСУ", - додав Синєгубов.

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Теги: Харківщина, Росія, обстріли, війна
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