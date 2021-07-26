На Волині за добу погасили 4 пожежі. ВІДЕО

За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.13 червня о 13:30 у місті Нововолинську на вулиці Героїв АТО вогнеборці 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання в металевому контейнері. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 16:30 у с. Галина Воля рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка ліквідували загорання господарчої будівлі. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 120 м2, 5т сіна та 2т зерна, пошкоджено стіни на площі 90 м2. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 12:27 надійшло повідомлення про пожежу загорання сухої трави та чагарників на площі 6 га поблизу с. Римачі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 24-о Державного пожежно-рятувального поста с. Старовойтове, 10-ї ДПРЧ Любомля та працівники місцевої пожежної команди с. Штунь. Загорання ліквідовано.О 20:24 у м. Ковель на вул. Незалежності рятувальники 4-ї ДПРЧ ліквідували загорання цегляної будівлі. Жертв та постраждалих немає, причина встановлюється.