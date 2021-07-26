На Волині за добу погасили 4 пожежі. ВІДЕО

На Волині за добу погасили 4 пожежі. ВІДЕО
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.

13 червня о 13:30 у місті Нововолинську на вулиці Героїв АТО вогнеборці 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання в металевому контейнері. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 16:30 у с. Галина Воля рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка ліквідували загорання господарчої будівлі. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 120 м2, 5т сіна та 2т зерна, пошкоджено стіни на площі 90 м2. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 12:27 надійшло повідомлення про пожежу загорання сухої трави та чагарників на площі 6 га поблизу с. Римачі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 24-о Державного пожежно-рятувального поста с. Старовойтове, 10-ї ДПРЧ Любомля та працівники місцевої пожежної команди с. Штунь. Загорання ліквідовано.

О 20:24 у м. Ковель на вул. Незалежності рятувальники 4-ї ДПРЧ ліквідували загорання цегляної будівлі. Жертв та постраждалих немає, причина встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Facebook для iOS тепер доступний українською
Сьогодні, 10:38
На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині за добу погасили 4 пожежі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:23
Росіяни вдарили ракетами по Одещині: ППО знищила два «Онікси»
Сьогодні, 10:16
За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
На Волині за вихідні горіли житловий будинок та господарська споруда На Волині за вихідні горіли житловий будинок та господарська споруда
26 липень, 2021, 14:10
За вихідні на Волині від вогню рятували столярну майстерню, автівку і житловий будинок За вихідні на Волині від вогню рятували столярну майстерню, автівку і житловий будинок
29 червень, 2021, 11:53
На Волині горіли хата-пустка і цегляний житловий будинок На Волині горіли хата-пустка і цегляний житловий будинок
17 червень, 2021, 10:14
На Камінь-Каширщині через замикання електромережі горіла квартира На Камінь-Каширщині через замикання електромережі горіла квартира
14 травень, 2021, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Через «Устилуг» прослідували перші вантажівки
Сьогодні, 11:18
 0
У Луцьку нацгвардійці здають кров для своїх побратимів
Сьогодні, 11:05
 0
41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі
Сьогодні, 10:57
 0
Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8