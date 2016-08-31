За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО

За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО
За нічну зміну у Луцьку патрульні виявили чотирьох водіїв, які керували у стані сп'яніння. На всіх склали адміністративні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрулюючи в мікрорайоні Теремно, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21051, який рухався під час дії комендантської години.

Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Водій пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1.63 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.
З метою ухилення від відповідальності, кермувальник поклав грошові кошти в сумі 2356 гривень до службового автомобіля.
За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО

Поліцейські повідомили про відповідальність за вчинені дії, однак водій не відреагував. Тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Також на порушника склали адмінматеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

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Теги: Луцьк, поліція, водії
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