За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв. ФОТО

За нічну зміну у Луцьку патрульні виявили чотирьох водіїв, які керували у стані сп'яніння. На всіх склали адміністративні матеріали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрулюючи в мікрорайоні Теремно, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21051, який рухався під час дії комендантської години.Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.Водій пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат — 1.63 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.З метою ухилення від відповідальності, кермувальник поклав грошові кошти в сумі 2356 гривень до службового автомобіля.Поліцейські повідомили про відповідальність за вчинені дії, однак водій не відреагував. Тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу.Також на порушника склали адмінматеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.