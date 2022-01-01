Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО

Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО
Виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити і їхнім родинам допомагає громадська організація "Агапе-Україна", яка працює на Волині.

За словами виконавчої директорки громадської організації Ганни Лещук, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1 000 українців, – повідомляє Суспільному.

Орієнтовно 500 переселенців, які мають інвалідність, волонтери евакуювали за кордон. Частину переселенців прийняли у центрі реабілітації в Боратині, де з людьми займаються фахівці з реабілітації.

"Ми дали свої дані, що ми приймаємо людей з інвалідністю і їхні сім’ї, відповідно про нас дізнавалися люди з усієї України, телефонували і казали, що у нас, наприклад 10 сімей і там є 5 людей з інвалідністю. Ми приймали найтяжчих", – говорить керівниця організації.

Волонтер, водій громадської організації Григорій Волощук розповів: кілька разів вивозив людей з Дніпра і Кропивницького. Каже: робив це за покликом серця.

"Ми вивозили перших людей лежачих зовсім. Які не сиділи навіть, а просто лежали. Ми увесь час їхали. Можна сказати, що мінялися практично на ходу за кермом, щоб ніде не зупинятися", – розповів Григорій Волощук.

Лариса Чумак приїхала із Шостки Сумської області. У реабілітаційному центрі живе майже тиждень. Каже: нині уже зібрала речі, аби виїздити за кордон.

"Я змогла виїхати 17-го квітня. До цього ми були в оточенні, не могли евакуюватися. Потім допомагала пересилати речі людям з інвалідністю за кордон, бо так сталося, що людей громадська організація вивезла, а їхні речі одразу везти не було змоги", – говорить переселенка.

Зі слів виконавчої директорки Агапе-Україна Ганни Лещук, нині у центрі тимчасово проживає четверо вимушених переселенців з Сумської, Донецької і Запорізької областей. Усе необхідне людям надають безплатно.


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Теги: Україна, Волинь, війна, евакуація
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