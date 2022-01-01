Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити і їхнім родинам допомагає громадська організація "Агапе-Україна", яка працює на Волині.
За словами виконавчої директорки громадської організації Ганни Лещук, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1 000 українців, – повідомляє Суспільному.
Орієнтовно 500 переселенців, які мають інвалідність, волонтери евакуювали за кордон. Частину переселенців прийняли у центрі реабілітації в Боратині, де з людьми займаються фахівці з реабілітації.
"Ми дали свої дані, що ми приймаємо людей з інвалідністю і їхні сім’ї, відповідно про нас дізнавалися люди з усієї України, телефонували і казали, що у нас, наприклад 10 сімей і там є 5 людей з інвалідністю. Ми приймали найтяжчих", – говорить керівниця організації.
Волонтер, водій громадської організації Григорій Волощук розповів: кілька разів вивозив людей з Дніпра і Кропивницького. Каже: робив це за покликом серця.
"Ми вивозили перших людей лежачих зовсім. Які не сиділи навіть, а просто лежали. Ми увесь час їхали. Можна сказати, що мінялися практично на ходу за кермом, щоб ніде не зупинятися", – розповів Григорій Волощук.
Лариса Чумак приїхала із Шостки Сумської області. У реабілітаційному центрі живе майже тиждень. Каже: нині уже зібрала речі, аби виїздити за кордон.
"Я змогла виїхати 17-го квітня. До цього ми були в оточенні, не могли евакуюватися. Потім допомагала пересилати речі людям з інвалідністю за кордон, бо так сталося, що людей громадська організація вивезла, а їхні речі одразу везти не було змоги", – говорить переселенка.
Зі слів виконавчої директорки Агапе-Україна Ганни Лещук, нині у центрі тимчасово проживає четверо вимушених переселенців з Сумської, Донецької і Запорізької областей. Усе необхідне людям надають безплатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За словами виконавчої директорки громадської організації Ганни Лещук, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1 000 українців, – повідомляє Суспільному.
Орієнтовно 500 переселенців, які мають інвалідність, волонтери евакуювали за кордон. Частину переселенців прийняли у центрі реабілітації в Боратині, де з людьми займаються фахівці з реабілітації.
"Ми дали свої дані, що ми приймаємо людей з інвалідністю і їхні сім’ї, відповідно про нас дізнавалися люди з усієї України, телефонували і казали, що у нас, наприклад 10 сімей і там є 5 людей з інвалідністю. Ми приймали найтяжчих", – говорить керівниця організації.
Волонтер, водій громадської організації Григорій Волощук розповів: кілька разів вивозив людей з Дніпра і Кропивницького. Каже: робив це за покликом серця.
"Ми вивозили перших людей лежачих зовсім. Які не сиділи навіть, а просто лежали. Ми увесь час їхали. Можна сказати, що мінялися практично на ходу за кермом, щоб ніде не зупинятися", – розповів Григорій Волощук.
Лариса Чумак приїхала із Шостки Сумської області. У реабілітаційному центрі живе майже тиждень. Каже: нині уже зібрала речі, аби виїздити за кордон.
"Я змогла виїхати 17-го квітня. До цього ми були в оточенні, не могли евакуюватися. Потім допомагала пересилати речі людям з інвалідністю за кордон, бо так сталося, що людей громадська організація вивезла, а їхні речі одразу везти не було змоги", – говорить переселенка.
Зі слів виконавчої директорки Агапе-Україна Ганни Лещук, нині у центрі тимчасово проживає четверо вимушених переселенців з Сумської, Донецької і Запорізької областей. Усе необхідне людям надають безплатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
США побудує сховища для українського зерна
Сьогодні, 02:17
Збірна України у Лізі Націй зіграла внічию із Ірландією
Сьогодні, 00:13
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа