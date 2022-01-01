Стало відомо, чи мобілізовуватимуть в Україні жінок





Водночас відповідно до указу президента Володимира Зеленського, мобілізація відбувається за планом. Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє



Вона підкреслила, що діє указ Зеленського про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Ідеться про сотні тисяч мобілізованих.



"Мобілізація повністю відбувається за планом. Свідомість громадян висока й суспільство вмотивоване", - наголосила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні поки що питання про мобілізацію жінок до лав Збройних сил України не стоїть на порядку денному.Водночас відповідно до указу президента Володимира Зеленського, мобілізація відбувається за планом. Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Gazeta.ua. Вона підкреслила, що діє указ Зеленського про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Ідеться про сотні тисяч мобілізованих."Мобілізація повністю відбувається за планом. Свідомість громадян висока й суспільство вмотивоване", - наголосила Маляр.

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