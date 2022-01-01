Стало відомо, чи мобілізовуватимуть в Україні жінок
Сьогодні, 07:33
В Україні поки що питання про мобілізацію жінок до лав Збройних сил України не стоїть на порядку денному.
Водночас відповідно до указу президента Володимира Зеленського, мобілізація відбувається за планом. Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Gazeta.ua.
Вона підкреслила, що діє указ Зеленського про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Ідеться про сотні тисяч мобілізованих.
"Мобілізація повністю відбувається за планом. Свідомість громадян висока й суспільство вмотивоване", - наголосила Маляр.
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Водночас відповідно до указу президента Володимира Зеленського, мобілізація відбувається за планом. Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Gazeta.ua.
Вона підкреслила, що діє указ Зеленського про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Ідеться про сотні тисяч мобілізованих.
"Мобілізація повністю відбувається за планом. Свідомість громадян висока й суспільство вмотивоване", - наголосила Маляр.
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