Медики розповіли, що сталося з коронавірусом під час війни





Імунолог Федір Лапій розповів, що зважаючи на бойові дії в Україні, всі проблеми, які пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду, - повідомляє



"В попередні часи ми бачили зростання захворювання восени, наприкінці зими та на початку весни. Звичайно, завдяки літу та відкритому простору COVID-19 знижується. Але це не означає, що він зник та залишив нас в спокої", - зазначив Лапій.



Він додав, що саме тому всім дорослим та дітям старше 12 років потрібно пройти за можливості бустерну вакцинацію від COVID-19.



"Пройдіть ревакцинацію проти COVID-19. Якщо ви не отримали друге щеплення, незважаючи на те, скільки часу минуло з першого щеплення. Або, не зважаючи скільки часу пройшло з другого щеплення, і ви не отримали бустерну дозу. Пройдіть бустерне щеплення. Це важливо для всіх нас", - додав лікар.



Він зауважив, що для дітей дуже важливим нині є захист проти поліомієліту, тому їм дуже важливо зробити необхідне щеплення.



"Тому що ми увійшли в 2022 рік, увійшли в широкомасштабну російську військову агресію зі спалахом поліомієліту. Вірус поліомієліту нікуди не зник з території України", - сказав Лапій.



За його словами, всі жахи, що пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду. Тому що вони починаються не одразу із початком війни.



"Очікувати спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди найбільше контактують між собою і на окупованих територіях, де люди не мають доступу до медичної допомоги та гігієнічних засобів", - підсумував Лапій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі коронавірус в Україні нікуди не зник, але він набув характеру сезонної інфекції.Імунолог Федір Лапій розповів, що зважаючи на бойові дії в Україні, всі проблеми, які пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду, - повідомляє ТСН. "В попередні часи ми бачили зростання захворювання восени, наприкінці зими та на початку весни. Звичайно, завдяки літу та відкритому простору COVID-19 знижується. Але це не означає, що він зник та залишив нас в спокої", - зазначив Лапій.Він додав, що саме тому всім дорослим та дітям старше 12 років потрібно пройти за можливості бустерну вакцинацію від COVID-19."Пройдіть ревакцинацію проти COVID-19. Якщо ви не отримали друге щеплення, незважаючи на те, скільки часу минуло з першого щеплення. Або, не зважаючи скільки часу пройшло з другого щеплення, і ви не отримали бустерну дозу. Пройдіть бустерне щеплення. Це важливо для всіх нас", - додав лікар.Він зауважив, що для дітей дуже важливим нині є захист проти поліомієліту, тому їм дуже важливо зробити необхідне щеплення."Тому що ми увійшли в 2022 рік, увійшли в широкомасштабну російську військову агресію зі спалахом поліомієліту. Вірус поліомієліту нікуди не зник з території України", - сказав Лапій.За його словами, всі жахи, що пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду. Тому що вони починаються не одразу із початком війни."Очікувати спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди найбільше контактують між собою і на окупованих територіях, де люди не мають доступу до медичної допомоги та гігієнічних засобів", - підсумував Лапій.

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