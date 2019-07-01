Деякі українці отримають понад 900 гривень надбавки до пенсії





Подальше підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, - повідомляє



Справа в тому, що за законом українці не можуть отримувати пенсії менші від одного і більші за 10 прожиткових мінімумів. Окрім того, до цього показника прив'язані й надбавки за наднормативний стаж.



Як підвищать виплати:



мінімальну пенсію – із 1934 до 2027 грн;



максимальну пенсію – з 19340 до 20270 грн;



надбавку за понаднормовий стаж – із 19,34 до 20,27 грн за рік.



Тобто якщо у червні ви отримали пенсію у розмірі 1934 грн (наприклад, вам не вистачало стажу), то після 1 липня зможете розраховувати вже на 2027 грн. Як завжди, більше пощастило "багатим" пенсіонерам. Для них підвищення становитиме вже 930 грн.



Це питання залишається відкритим. Індексацію пенсій передбачено і бюджетом країни, і бюджетом Пенсійного фонду. Але вони розраховані без урахування повномасштабної війни, яка фактично позбавила бюджет левової частки надходжень.



У Мінсоцполітики пояснили: індексацію ніхто не скасовував, вона має статися, однак чи вистачить на неї грошей, поки ніхто не може відповісти. "Проводилося ж і під час війни березневе підвищення, перерахунок точно буде", – пояснили у відомстві.



Як відомо, в Україні серед мільйонів вимушених переселенців значна частина –пенсіонери. Деякі з них для отримання виплат (ті, хто отримував пенсії готівкою) повинні подати заявку для того, щоб отримувати гроші на картку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям перерахують пенсії із 1 липня. Найбільше підвищення становитиме 930 грн і зачепить воно тих, хто вже отримує максимальну виплату.Подальше підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, - повідомляє OBOZREVATEL Справа в тому, що за законом українці не можуть отримувати пенсії менші від одного і більші за 10 прожиткових мінімумів. Окрім того, до цього показника прив'язані й надбавки за наднормативний стаж.Як підвищать виплати:мінімальну пенсію – із 1934 до 2027 грн;максимальну пенсію – з 19340 до 20270 грн;надбавку за понаднормовий стаж – із 19,34 до 20,27 грн за рік.Тобто якщо у червні ви отримали пенсію у розмірі 1934 грн (наприклад, вам не вистачало стажу), то після 1 липня зможете розраховувати вже на 2027 грн. Як завжди, більше пощастило "багатим" пенсіонерам. Для них підвищення становитиме вже 930 грн.Це питання залишається відкритим. Індексацію пенсій передбачено і бюджетом країни, і бюджетом Пенсійного фонду. Але вони розраховані без урахування повномасштабної війни, яка фактично позбавила бюджет левової частки надходжень.У Мінсоцполітики пояснили: індексацію ніхто не скасовував, вона має статися, однак чи вистачить на неї грошей, поки ніхто не може відповісти. "Проводилося ж і під час війни березневе підвищення, перерахунок точно буде", – пояснили у відомстві.Як відомо, в Україні серед мільйонів вимушених переселенців значна частина –пенсіонери. Деякі з них для отримання виплат (ті, хто отримував пенсії готівкою) повинні подати заявку для того, щоб отримувати гроші на картку.

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