Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів
Сьогодні, 09:00
Російська армія у війні з Україною вже втратила 32750 солдат.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,
танків – 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
артилерійських систем – 722 (+1) од,
РСЗВ – 230 (+1) од,
засоби ППО – 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
крилаті ракети – 129 (+4),
кораблі /катери – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
спеціальна техніка – 55 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,
танків – 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
артилерійських систем – 722 (+1) од,
РСЗВ – 230 (+1) од,
засоби ППО – 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
крилаті ракети – 129 (+4),
кораблі /катери – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
спеціальна техніка – 55 (+1).
Дані уточнюються.
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