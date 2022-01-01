Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів





Про це





Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:



особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1440 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,

артилерійських систем – 722 (+1) од,

РСЗВ – 230 (+1) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилаті ракети – 129 (+4),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,

спеціальна техніка – 55 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія у війні з Україною вже втратила 32750 солдат.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,танків – 1440 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,артилерійських систем – 722 (+1) од,РСЗВ – 230 (+1) од,засоби ППО – 97 (+0) од,літаків – 213 (+0) од,гелікоптерів – 179 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),крилаті ракети – 129 (+4),кораблі /катери – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,спеціальна техніка – 55 (+1).Дані уточнюються.

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