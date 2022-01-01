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Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів

Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів
Російська армія у війні з Україною вже втратила 32750 солдат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.


Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,
танків – 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
артилерійських систем – 722 (+1) од,
РСЗВ – 230 (+1) од,
засоби ППО – 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
крилаті ракети – 129 (+4),
кораблі /катери – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
спеціальна техніка – 55 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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