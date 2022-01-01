Окупанти обстріляли місто на Дніпропетровщині: загинули четверо людей
Сьогодні, 09:15
Вночі, 15 червня, росіяни обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області, загинули четверо людей.
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Андрій Оса.
"Апостолове було обстріляне з "Ураганів". Є 4 загиблих. Наразі перші наслідки уражень, наскільки це було можливо у нічний час, ліквідовано. Зранку ДСНС, піротехніки та Національна поліція продовжать роботу", – зазначив він.
Нагадаємо, що 14 червня на Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина.
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Про це у Телеграмі повідомив міський голова Андрій Оса.
"Апостолове було обстріляне з "Ураганів". Є 4 загиблих. Наразі перші наслідки уражень, наскільки це було можливо у нічний час, ліквідовано. Зранку ДСНС, піротехніки та Національна поліція продовжать роботу", – зазначив він.
Нагадаємо, що 14 червня на Львівщині збили російську ракету: є постраждалі, серед них – дитина.
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