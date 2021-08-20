Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО

Безвісти зниклого неповнолітнього жителя Луцька розшукали на території міста Рівне.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.Інспекторами ювенальної превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області спільно із поліцейськими Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за участі активної громадськості розшукано безвісти зниклого неповнолітнього жителя міста Луцьк на території міста Рівне.Через складні життєві обставини, у яких опинився неповнолітній, його поміщено у притулок для дітей."Дякуємо колегам з Рівненської області, небайдужим громадянам за ефективну взаємодію та співпрацю під час пошуку дитини", - зазначають у поліції.