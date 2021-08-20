Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 09:41
Безвісти зниклого неповнолітнього жителя Луцька розшукали на території міста Рівне.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.
Інспекторами ювенальної превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області спільно із поліцейськими Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за участі активної громадськості розшукано безвісти зниклого неповнолітнього жителя міста Луцьк на території міста Рівне.
Через складні життєві обставини, у яких опинився неповнолітній, його поміщено у притулок для дітей.
"Дякуємо колегам з Рівненської області, небайдужим громадянам за ефективну взаємодію та співпрацю під час пошуку дитини", - зазначають у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.
Інспекторами ювенальної превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області спільно із поліцейськими Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за участі активної громадськості розшукано безвісти зниклого неповнолітнього жителя міста Луцьк на території міста Рівне.
Через складні життєві обставини, у яких опинився неповнолітній, його поміщено у притулок для дітей.
"Дякуємо колегам з Рівненської області, небайдужим громадянам за ефективну взаємодію та співпрацю під час пошуку дитини", - зазначають у поліції.
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