Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО

Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО
Безвісти зниклого неповнолітнього жителя Луцька розшукали на території міста Рівне.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

Інспекторами ювенальної превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області спільно із поліцейськими Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за участі активної громадськості розшукано безвісти зниклого неповнолітнього жителя міста Луцьк на території міста Рівне.

Через складні життєві обставини, у яких опинився неповнолітній, його поміщено у притулок для дітей.

"Дякуємо колегам з Рівненської області, небайдужим громадянам за ефективну взаємодію та співпрацю під час пошуку дитини", - зазначають у поліції.
Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО


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Теги: Волинь, лучанин, Рівне, розшук
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