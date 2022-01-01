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На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик

На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик
12 червня біля населеного пункту Відродження Донецької області загинув ковельчанин Юрій Леонідович Кравчик.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"4 квітня цього року йому минуло лише 52... Ми зустрічаємо нашого Героя сьогодні, 15 червня, о 12 годині - по вулиці Незалежності й у напрямку до Свято-Благовіщенського собору.
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик

О 13:00 в цьому храмі відбудеться чин похорону.
О 14-14.15 - громадянська панахида в центрі - на площі Героїв Майдану.

Потому тіло загиблого доправлять до будинку на прощання з домівкою, де він жив. Звідти повезуть у село Стеблі Ковельського району, де на місцевому кладовищі поховають поряд із батьком", - зазначив Ігор Чайка.

Іформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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