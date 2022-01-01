На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик

Юрій Леонідович Кравчик.



Про це Ігор Чайка.



"4 квітня цього року йому минуло лише 52... Ми зустрічаємо нашого Героя сьогодні, 15 червня, о 12 годині - по вулиці Незалежності й у напрямку до Свято-Благовіщенського собору.



О 13:00 в цьому храмі відбудеться чин похорону.

О 14-14.15 - громадянська панахида в центрі - на площі Героїв Майдану.



Потому тіло загиблого доправлять до будинку на прощання з домівкою, де він жив. Звідти повезуть у село Стеблі Ковельського району, де на місцевому кладовищі поховають поряд із батьком", - зазначив Ігор Чайка.



Іформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 червня біля населеного пункту Відродження Донецької області загинув ковельчанинПро це повідомив Ковельський міський голова"4 квітня цього року йому минуло лише 52... Ми зустрічаємо нашого Героя сьогодні, 15 червня, о 12 годині - по вулиці Незалежності й у напрямку до Свято-Благовіщенського собору.О 13:00 в цьому храмі відбудеться чин похорону.О 14-14.15 - громадянська панахида в центрі - на площі Героїв Майдану.Потому тіло загиблого доправлять до будинку на прощання з домівкою, де він жив. Звідти повезуть у село Стеблі Ковельського району, де на місцевому кладовищі поховають поряд із батьком", - зазначив Ігор Чайка.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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