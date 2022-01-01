Ворог намагається атакувати на Донбасі одночасно на дев'яти напрямках, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, противник веде наступ із півдня на північ на напрямках Попасна - Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна - Миколаївка, Попасна - Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне - Словʼянськ, Ізюм - Словʼянськ, нижче - Попасна - Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк - Метьолкіне, Тошківка - Комишуваха.



"З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, Сєвєродонецьк - це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. "Місто не може розглядатися ніяк інакше", - наголосив Залужний.



"Всі, хто на сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує та вірить у Збройні сили України!" - підкреслив генерал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках на Донбасі.Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках", - йдеться в повідомленні.Зокрема, противник веде наступ із півдня на північ на напрямках Попасна - Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна - Миколаївка, Попасна - Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне - Словʼянськ, Ізюм - Словʼянськ, нижче - Попасна - Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк - Метьолкіне, Тошківка - Комишуваха."З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, Сєвєродонецьк - це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. "Місто не може розглядатися ніяк інакше", - наголосив Залужний."Всі, хто на сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує та вірить у Збройні сили України!" - підкреслив генерал.

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