Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, є жертви, – Живицький





Про це Дмитро Живицький.



"Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії. На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.



Крім того, після 14.00 в області фіксували поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадам.



Ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Одна людина загинула, шестеро поранених.



Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни обстріляли ввечері 15 червня з вертольотів з території РФ Сумську область: одна людина загинула, 6 поранених.Про це повідомив голова Сумської ОВА"Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії. На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.Крім того, після 14.00 в області фіксували поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадам.Ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Одна людина загинула, шестеро поранених.Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.

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