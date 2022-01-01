Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, є жертви, – Живицький
Сьогодні, 02:33
Росіяни обстріляли ввечері 15 червня з вертольотів з території РФ Сумську область: одна людина загинула, 6 поранених.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії. На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, після 14.00 в області фіксували поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадам.
Ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Одна людина загинула, шестеро поранених.
Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії. На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, після 14.00 в області фіксували поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадам.
Ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Одна людина загинула, шестеро поранених.
Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.
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