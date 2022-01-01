Утримують в СІЗО у Курську: що відомо про вчительку з Чернігівщини, яку викрали росіяни
Сьогодні, 03:41
Вчительку з Чернігівщини Вікторію Андрушу утримують в російському СІЗО у Курську. Її викрали російські військові 25 березня у селі Старий Биків на Чернігівщині.
Про це пише Суспільне.
Вікторії - 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики у броварській школі. З початком російського вторгнення поїхала до своїх батьків у Старий Биків, що на Чернігівщині.
За словами сестри Ірини, росіяни перевіряли усі телефони жителів Старого Бикова. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла про переміщення окупаційних військ. І нібито за це її забрали до полону 25 березня. На думку сестри, Вікторію скоріш за все забрали з собою, щоб обміняти на російських військовополонених.
13 червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу.
У правозахисній організації повідомляють, що родина Вікторії Андруши з неофіційних каналів через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії. Водночас влада ізолятора заперечила її утримання там під вартою, а адвокату жінки було відмовлено у доступі до СІЗО.
Human Rights Watch каже, що Вікторія Андруша – жертва насильницького зникнення і Росія має терміново визнати факт її затримання та надати інформацію про місце перебування та правові підстави затримання.
"Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір", – наголошують в організації.
Російська адвокат-правозахисник Ірина Бірюкова повідомила, що 25 квітня намагалася потрапити до СІЗО, де нібито могла перебувати Андруша. Але персонал установи сказав, що їй потрібно поговорити з директором закладу.
Бірюкова розповіла, що директор СІЗО "зателефонував, очевидно, до спецслужб", сказавши, що з Вікторією намагається зустрітися адвокат.
"Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату, сказав: "Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених", – йдеться в повідомленні.
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Про це пише Суспільне.
Вікторії - 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики у броварській школі. З початком російського вторгнення поїхала до своїх батьків у Старий Биків, що на Чернігівщині.
За словами сестри Ірини, росіяни перевіряли усі телефони жителів Старого Бикова. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла про переміщення окупаційних військ. І нібито за це її забрали до полону 25 березня. На думку сестри, Вікторію скоріш за все забрали з собою, щоб обміняти на російських військовополонених.
13 червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу.
У правозахисній організації повідомляють, що родина Вікторії Андруши з неофіційних каналів через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії. Водночас влада ізолятора заперечила її утримання там під вартою, а адвокату жінки було відмовлено у доступі до СІЗО.
Human Rights Watch каже, що Вікторія Андруша – жертва насильницького зникнення і Росія має терміново визнати факт її затримання та надати інформацію про місце перебування та правові підстави затримання.
"Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір", – наголошують в організації.
Російська адвокат-правозахисник Ірина Бірюкова повідомила, що 25 квітня намагалася потрапити до СІЗО, де нібито могла перебувати Андруша. Але персонал установи сказав, що їй потрібно поговорити з директором закладу.
Бірюкова розповіла, що директор СІЗО "зателефонував, очевидно, до спецслужб", сказавши, що з Вікторією намагається зустрітися адвокат.
"Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату, сказав: "Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених", – йдеться в повідомленні.
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