Утримують в СІЗО у Курську: що відомо про вчительку з Чернігівщини, яку викрали росіяни

Вікторію Андрушу утримують в російському СІЗО у Курську. Її викрали російські військові 25 березня у селі Старий Биків на Чернігівщині.



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Вікторії - 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики у броварській школі. З початком російського вторгнення поїхала до своїх батьків у Старий Биків, що на Чернігівщині.



За словами сестри Ірини, росіяни перевіряли усі телефони жителів Старого Бикова. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла про переміщення окупаційних військ. І нібито за це її забрали до полону 25 березня. На думку сестри, Вікторію скоріш за все забрали з собою, щоб обміняти на російських військовополонених.



13 червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу.



У правозахисній організації повідомляють, що родина Вікторії Андруши з неофіційних каналів через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії. Водночас влада ізолятора заперечила її утримання там під вартою, а адвокату жінки було відмовлено у доступі до СІЗО.



Human Rights Watch каже, що Вікторія Андруша – жертва насильницького зникнення і Росія має терміново визнати факт її затримання та надати інформацію про місце перебування та правові підстави затримання.



"Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір", – наголошують в організації.



Російська адвокат-правозахисник Ірина Бірюкова повідомила, що 25 квітня намагалася потрапити до СІЗО, де нібито могла перебувати Андруша. Але персонал установи сказав, що їй потрібно поговорити з директором закладу.



Бірюкова розповіла, що директор СІЗО "зателефонував, очевидно, до спецслужб", сказавши, що з Вікторією намагається зустрітися адвокат.



"Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату, сказав: "Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчительку з Чернігівщиниутримують в російському СІЗО у Курську. Її викрали російські військові 25 березня у селі Старий Биків на Чернігівщині.Про це пише Суспільне Вікторії - 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики у броварській школі. З початком російського вторгнення поїхала до своїх батьків у Старий Биків, що на Чернігівщині.За словами сестри, росіяни перевіряли усі телефони жителів Старого Бикова. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла про переміщення окупаційних військ. І нібито за це її забрали до полону 25 березня. На думку сестри, Вікторію скоріш за все забрали з собою, щоб обміняти на російських військовополонених.13 червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу.У правозахисній організації повідомляють, що родина Вікторії Андруши з неофіційних каналів через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії. Водночас влада ізолятора заперечила її утримання там під вартою, а адвокату жінки було відмовлено у доступі до СІЗО.Human Rights Watch каже, що Вікторія Андруша – жертва насильницького зникнення і Росія має терміново визнати факт її затримання та надати інформацію про місце перебування та правові підстави затримання."Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір", – наголошують в організації.Російська адвокат-правозахисникповідомила, що 25 квітня намагалася потрапити до СІЗО, де нібито могла перебувати Андруша. Але персонал установи сказав, що їй потрібно поговорити з директором закладу.Бірюкова розповіла, що директор СІЗО "зателефонував, очевидно, до спецслужб", сказавши, що з Вікторією намагається зустрітися адвокат."Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату, сказав: "Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених", – йдеться в повідомленні.

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