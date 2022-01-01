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Окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців

Окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців
Російські окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для жителів Донецької області, в тому числі маріупольців.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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