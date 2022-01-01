Окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців





Про це Петро Андрющенко.



Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.



"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для жителів Донецької області, в тому числі маріупольців.Про це повідомляє радник мера МаріуполяЇжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація."Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.

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