Окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців
Сьогодні, 01:23
Російські окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для жителів Донецької області, в тому числі маріупольців.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.
"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.
"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область
15 червень, 22:55
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців
Сьогодні, 01:23
16 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 15 червня
15 червень, 23:30
Медіа