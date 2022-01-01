Львівські десантники знищили два сучасні російські танки
Сьогодні, 07:10
Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з "Джавеліна".
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Львівські десантники знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin".
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.
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Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Львівські десантники знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin".
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.
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