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Львівські десантники знищили два сучасні російські танки

Львівські десантники знищили два сучасні російські танки
Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з "Джавеліна".

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Львівські десантники знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з протитанкового ракетного комплексу "Javelin".

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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