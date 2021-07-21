Суд у Луцьку розглянув відеодокази у справі Кривоша, який захопив заручників в автобусі у центрі міста

Максима Кривоша, якого обвинувачують за сімома статтями Кримінального кодексу. Серед них: захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця.



15 червня у суді переглядали відеодокази, пише



Сторона обвинувачення надала відео із камер спостереження Волинського облмуздрамтеатру та запис із дронів, який проводили правоохоронці 21 липня 2020 року, коли



Сам Кривош прийшов на судове засідання у білій пов'язці на голові із написом "Не убий!". Сенс цього звернення пояснив так: "Не убий – це основоположний принцип нашого існування, і виключень не може бути ніяких".



Минулого засідання Максим Кривош скаржився суду на поранення на руках від кайданок, які погано гоїлися. Нині руки підсудного були перебинтовані. Як розповів чоловік, скарг на здоров’я він наразі не має.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи , якого обвинувачують за сімома статтями Кримінального кодексу. Серед них: захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця.15 червня у суді переглядали відеодокази, пише Суспільне Сторона обвинувачення надала відео із камер спостереження Волинського облмуздрамтеатру та запис із дронів, який проводили правоохоронці 21 липня 2020 року, коли Максим Кривош захопив заручників в автобусі у центрі міста Сам Кривош прийшов на судове засідання у білій пов'язці на голові із написом "Не убий!". Сенс цього звернення пояснив так: "Не убий – це основоположний принцип нашого існування, і виключень не може бути ніяких".Минулого засідання Максим Кривош скаржився суду на поранення на руках від кайданок, які погано гоїлися. Нині руки підсудного були перебинтовані. Як розповів чоловік, скарг на здоров’я він наразі не має.

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