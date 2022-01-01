ЗСУ ліквідували 200 окупантів за минулу добу: втрати Росії на війні
Сьогодні, 09:22
Росія втратила у війні з Україною 32950 солдат.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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