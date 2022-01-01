ЗСУ ліквідували 200 окупантів за минулу добу: втрати Росії на війні





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1449 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,

артилерійських систем - 729 (+7) од,

РСЗВ - 233 (+3) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+0) од,

гелікоптерів- 179 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 32950 солдат.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,танків - 1449 (+9) од,бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,артилерійських систем - 729 (+7) од,РСЗВ - 233 (+3) од,засоби ППО - 97 (+0) од,літаків - 213 (+0) од,гелікоптерів- 179 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),крилаті ракети - 129 (+0),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,спеціальна техніка - 55 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію