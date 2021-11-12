На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО

На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО
Понад 50 одиниць різноманітної зброї та більше 250 боєприпасів переплавили сьогодні на брухт на ливарно-механічному підприємстві у Горохові. Зброю та боєприпаси добровільно здали громадяни або поліцейські вилучили в ході розслідування кримінальних проваджень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На підприємстві знищено 32 одиниці холодної зброї, 4 пневматичні пістолети, 1 пневматичну гвинтівку, один 9 мм ПМ, один 5,6 мм МКГ іноземного виробництва,3 зброї кустарного виробництва.
На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО

Окрім цього, утилізовано 256 набоїв різноманітного калібру. А також понад 700 одиниць пижів, гільз, куль та 150 г пороху мисливського.
На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО

Поліція вкотре наголошує, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО

Але, на підставі ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.

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Теги: Волинь, поліція, зброя
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Коментарі 1
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