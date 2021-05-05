У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО

У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу жінки, яка підозрюється у вчиненні крадіжки з магазину, що трапилась 11 червня у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу жінки, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.
У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО

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Теги: Луцьк, крадіжка, поліція, жінка
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