У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу жінки, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу жінки, яка підозрюється у вчиненні крадіжки з магазину, що трапилась 11 червня у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу жінки, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.

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