У Луцьку просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу жінки, яка підозрюється у вчиненні крадіжки з магазину, що трапилась 11 червня у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу жінки, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисницю зафіксували камери відеоспостереження.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу жінки, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.
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