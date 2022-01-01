Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ





Про це



15 червня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Заячиці Володимир-Волинського району приєдналась до ПЦУ.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.15 червня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію