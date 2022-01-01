Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:53
Парафія села Заячиці Володимир-Волинського району приєдналась до ПЦУ.
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
15 червня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
15 червня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:53
Медіа