Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ

Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Парафія села Заячиці Володимир-Волинського району приєдналась до ПЦУ.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

15 червня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Заячиці Володимир-Волинського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: Волинь, парафія, ПЦУ
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