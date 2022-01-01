«Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ»: волинські випускники долучились до всеукраїнської акції





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До акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ» долучилось чимало шкіл Володимира. Зокрема, батьки, учні та педагоги ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського в межах акції придбали та передали військовослужбовцям шкарпетки, футболки та засоби особистої гігієни. За словами директорки школи Ірини Костюк, найактивніші учасники акції – учні 3-А, 4-Б, 4-В, 6-А, 9-А, 9-Б, 11-А класів.



Випускники 11-го класу ЗОШ №1 разом зі своїми батьками також зробили гарний подарунок для воїнів ЗРП, закупивши інструменти для механіків. До пакунка діти додали вітальні листівки зі словами вдячності захисникам за можливість спокійно й безтурботно закінчити школу та побажаннями швидшої перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах громади Володимира навчальний рік завершився без традиційних букетів для вчителів. Замість квітів випускники загальноосвітніх закладів придбали речі, які є необхідними для захисників, котрі боронять наш спокій на фронті.Про це повідомляють на сайті Володимирської міської ради.До акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ» долучилось чимало шкіл Володимира. Зокрема, батьки, учні та педагоги ЗОШ №5 імені Анатолія Кореневського в межах акції придбали та передали військовослужбовцям шкарпетки, футболки та засоби особистої гігієни. За словами директорки школи, найактивніші учасники акції – учні 3-А, 4-Б, 4-В, 6-А, 9-А, 9-Б, 11-А класів.Випускники 11-го класу ЗОШ №1 разом зі своїми батьками також зробили гарний подарунок для воїнів ЗРП, закупивши інструменти для механіків. До пакунка діти додали вітальні листівки зі словами вдячності захисникам за можливість спокійно й безтурботно закінчити школу та побажаннями швидшої перемоги.

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